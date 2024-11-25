российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 ноября 2024, 22:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крупный пожар в Москве: горит склад с баллонами фреона

Сегодня во второй половине дня в Москве произошел крупный пожар на складе, который расположен на Промышленной улице. Как уточнила пресс-служба МЧС, площадь возгорания достигла 3 000 квадратных метров.

«Внутри помещения – баллоны с фреоном. Частично обрушилась кровля», – уточнили спасатели.

Telegram: ВИДЕО

К ликвидации ЧП привлечены пожарный вертолет и поезд. Как пояснили в пресс-службе Московской железной дороги, для помощи в тушении пожара складских помещений в районе Царицыно Москвы направлен пожарный поезд. «В его составе вагон-насосная станция и 2 цистерны по 60 тонн воды. На движение поездов ситуация не влияет», – отметили в МЖД.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В новой Москве на детской площадке нашли тело женщины с пробитой головой / В Москве предъявлены обвинения по делу о незаконном оформлении десятков загранпаспортов / ЧП в Москве: после взрыва ранены 7 человек, в том числе дети / Гарик Сукачев получил штраф и лишился водительских прав / В Москве студенту вынесен суровый приговор после обучения терроризму и за подготовку поджога военкомата / СК завершил следствие по делу о дагестанском блогере, растоптавшем в Москве христианский крест / Взятка «Тойотой»: в Москве арестован первый замначальника метро / В Москве арестован подрывник, взорвавший машину бывшего бизнес-партнера

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,