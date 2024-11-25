Крупный пожар в Москве: горит склад с баллонами фреона

Сегодня во второй половине дня в Москве произошел крупный пожар на складе, который расположен на Промышленной улице. Как уточнила пресс-служба МЧС, площадь возгорания достигла 3 000 квадратных метров.

«Внутри помещения – баллоны с фреоном. Частично обрушилась кровля», – уточнили спасатели.

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К ликвидации ЧП привлечены пожарный вертолет и поезд. Как пояснили в пресс-службе Московской железной дороги, для помощи в тушении пожара складских помещений в районе Царицыно Москвы направлен пожарный поезд. «В его составе вагон-насосная станция и 2 цистерны по 60 тонн воды. На движение поездов ситуация не влияет», – отметили в МЖД.

Москва, Светлана Антонова

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