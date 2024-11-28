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Четверг, 28 ноября 2024, 17:27 мск

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В Центробанке не отрицают возможность повышения ключевой ставки

Банк России допускает очередное повышение ставки на заседании совета директоров 20 декабря. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Пермском инженерно-промышленным форуме. По его словам, также решение возможно в случае выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5%.

«Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», – отметил Тремасов (цитата по «Интерфаксу»), и добавил, что это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и эта ситуация «абсолютно недопустимая».

Советник главы ЦБ также отметил, что «для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики». «На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», – сказал он.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что Банк России может повысить ставку до 23% с нынешнего рекордного уровня 21% годовых.

Решения Банка России вызывают острую критику, в том числе, в Госдуме. В то же время глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что при текущей денежно-кредитной политике Россия рискует прекратить экспорт своей продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства. По его мнению, это путь к банкротству. Чемезов ранее подчеркивал, что серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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