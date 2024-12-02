Путин определил параметры финансирования науки

Россия может выйти на объемы финансирования науки ранее 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с участниками IV Конгресса молодых учёных.

«Конечно, мы должны, у нас такая цель стоит, и мы, конечно, её реализуем – 2 процента ВВП у нас должно идти на науку. Где-то к 2030 году, может, и пораньше выйдем на эти объёмы финансирования», – сказал глава государства, открывая встречу с молодыми учеными.

Москва, Светлана Антонова

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