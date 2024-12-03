В Москве сотрудник массажного салона из Таджикистана изнасиловал клиентку

В Москве задержан сотрудник массажного салона по обвинению в изнасиловании клиентки. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, 39-летний гражданин Таджикистана на допросе признал свою вину.
По данным ведомства, преступление было совершено 28 ноября. Сотрудник массажного салона, расположенного на проспекте Маршала Жукова, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Москва, Светлана Антонова
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