В Москве сотрудник массажного салона из Таджикистана изнасиловал клиентку

В Москве задержан сотрудник массажного салона по обвинению в изнасиловании клиентки. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, 39-летний гражданин Таджикистана на допросе признал свою вину.

По данным ведомства, преступление было совершено 28 ноября. Сотрудник массажного салона, расположенного на проспекте Маршала Жукова, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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