российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 декабря 2024, 18:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве сотрудник массажного салона из Таджикистана изнасиловал клиентку

В Москве задержан сотрудник массажного салона по обвинению в изнасиловании клиентки. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, 39-летний гражданин Таджикистана на допросе признал свою вину.

По данным ведомства, преступление было совершено 28 ноября. Сотрудник массажного салона, расположенного на проспекте Маршала Жукова, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Крупный пожар в Москве: горит склад с баллонами фреона / В новой Москве на детской площадке нашли тело женщины с пробитой головой / В Москве предъявлены обвинения по делу о незаконном оформлении десятков загранпаспортов / ЧП в Москве: после взрыва ранены 7 человек, в том числе дети / Гарик Сукачев получил штраф и лишился водительских прав / В Москве студенту вынесен суровый приговор после обучения терроризму и за подготовку поджога военкомата / СК завершил следствие по делу о дагестанском блогере, растоптавшем в Москве христианский крест / Взятка «Тойотой»: в Москве арестован первый замначальника метро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,