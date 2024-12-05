«Надо учесть то, что мы не сделали…» Путин поручил Счетной палате проверить выполнение нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать выполнение национальных проектов за последние пять лет. Об этом глава государства сказал сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, необходима объективная оценка.

«Чтобы систематизировать этот опыт, дать ему объективную оценку, прошу Счётную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019-го по 2024 год, сделать соответствующие выводы и рекомендации. А правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», – подчеркнул Путин.

«Надо учесть то, что мы не сделали, посмотреть по каким причинам не сделали, что нужно сделать для того, чтобы все было реализовано», – пояснил он.

Глава государства обратил внимание, что, например, в рамках национального проекта «Экология» в шестидесяти регионах ликвидированы 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людей. При этом президент отметил, что необходимо сделать «гораздо больше, чем сделано».

«Обращаюсь в этой связи, прежде всего, к тем, кто занимается этой работой в центре и к руководителям регионов: сделать тут еще нужно гораздо больше, чем сделано. Коллеги, просто обращаю на это ваше внимание», – сказал Путин.

По его словам, работа с подготовкой новых нацпроектов несколько затянулась из-за отсутствия должной координации федерального центра и регионов. «Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к первому сентября, то есть до того, как сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать и увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов», – констатировал глава государства, подчеркнув, что в такой ситуации «возникает риск, что практическая работа по нацпроектам в начале года может забуксовать».

«Нельзя этого допускать, коллеги», – указал Путин.

Москва, Светлана Антонова

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