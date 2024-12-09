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Понедельник, 9 декабря 2024, 18:49 мск

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Путин пригласил в Москву лидеров государств ОДКБ

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в 2025 году в Москве, а также воинские подразделения этих стран для участия в параде.

«Во всех странах ОДКБ пройдут памятные, мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия, и мы, конечно же, ждём лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года и, кроме того, приглашаем воинские расчёты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал Путин на встреча в Кремле с председателями парламентов государств – членов ОДКБ.

Напомним, в ОДКБ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.

Москва, Светлана Антонова

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