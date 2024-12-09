Путин создал Совет по демографической и семейной политике

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

«В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики», – говорится в документе.

Председателем этого Совета при президенте РФ назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Москва, Светлана Антонова

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