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Понедельник, 9 декабря 2024, 20:30 мск

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Путин создал Совет по демографической и семейной политике

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

«В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать Совет по реализации государственной демографической и семейной политики», – говорится в документе.

Председателем этого Совета при президенте РФ назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Москва, Светлана Антонова

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