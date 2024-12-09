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Понедельник, 9 декабря 2024, 20:51 мск

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В Подмосковье прогремел сильный взрыв: спасатели извлекли из-под завалов тела погибших

Место ЧП. Фото ГСУ СК по Московской области

Сегодня в дневное время в подмосковном Пушкинском районе на территории промышленной зоны в поселке Лесной произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен здания. Как сообщили в МЧС, из-под завалов извлечены тела погибших мужчины и женщины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ).

Количество пострадавших уточняется.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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