В Подмосковье прогремел сильный взрыв: спасатели извлекли из-под завалов тела погибших

Сегодня в дневное время в подмосковном Пушкинском районе на территории промышленной зоны в поселке Лесной произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен здания. Как сообщили в МЧС, из-под завалов извлечены тела погибших мужчины и женщины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ).

Количество пострадавших уточняется.

Москва, Светлана Антонова

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