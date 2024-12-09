В Подмосковье прогремел сильный взрыв: спасатели извлекли из-под завалов тела погибших

Сегодня в дневное время в подмосковном Пушкинском районе на территории промышленной зоны в поселке Лесной произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен здания. Как сообщили в МЧС, из-под завалов извлечены тела погибших мужчины и женщины.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ).
Количество пострадавших уточняется.
Москва, Светлана Антонова
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