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Среда, 11 декабря 2024, 18:06 мск

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Разговор Путина и Трампа откладывается

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

С американской стороны не поступало запросов о переговорах Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в планы российского лидера это тоже не входит.

«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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