Разговор Путина и Трампа откладывается

С американской стороны не поступало запросов о переговорах Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в планы российского лидера это тоже не входит.

«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube