Разговор Путина и Трампа откладывается

С американской стороны не поступало запросов о переговорах Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в планы российского лидера это тоже не входит.
«Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).
Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
Москва, Светлана Антонова
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