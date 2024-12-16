Московская пенсионерка отдала мошенникам почти 150 млн рублей

В Москве 83-летняя пенсионерка лишилась почти 150 млн рублей. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и угрожали возбудить против нее уголовное дело.

По данным ведомства, аферисты заявили, что некие злоумышленники получили доступ к счетам пенсионерки, поэтому якобы нужно срочно снять сбережения и положить их на «безопасные счета», передав сотруднику банка. При этом мошенники угрожали женщине уголовным преследованием, если она не согласится сотрудничать с «правоохранительными органами».

«По указанию аферистов женщина сняла со своего счета и со счета супруга 30 млн рублей. «Примерно через час мне от сотрудника поступила «команда» выйти на улицу и передать деньги представителю банка, который назовет пароль «зима», – показала пострадавшая. Аналогичным образом в разные дни женщина еще трижды передала этому «лжебанкиру» различные суммы: 50 млн рублей, более 51,6 млн рублей и свыше 14,4 млн рублей», – отметили в прокуратуре.

Когда в мессенджере, по которому пенсионерка общалась якобы с правоохранителями, исчезла вся переписка и звонившие перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули. Установление всех обстоятельств мошеннических действий на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов никогда не обзванивают граждан с просьбами либо предложениями снять денежные средства со всех счетов, либо сообщить об имеющихся дома сбережениях. Никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Правоохранители и представители банков никогда не просят граждан переводить денежные средства на безопасные счета (сберегательные счета, сейфовые ячейки) либо передавать их курьерам.

В прокуратуре рекомендуют также остерегаться звонков по видеосвязи – настоящие сотрудники финансовых организаций, правоохранительных и государственных органов не обзванивают граждан таким образом.

Москва, Светлана Антонова

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