В целом надежно и устойчиво: Путин оценил ситуацию в экономике и «тревожный сигнал» с инфляцией

Ситуация в российской экономике в целом устойчивая и стабильная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая итоговую «прямую линию» и итоговую пресс-конференцию. При этом глава государства отметил проблемы с высокой инфляцией.

«С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 процента. В этом году будет 3,9%, а, может быть, и 4 даже», – отметил Путин, добавив, что за последние два года рост экономики составил около 8 процентов.

Глава государства обратил внимание, что в США и Европе темпы развития заметно ниже, и не случайно международные финансовые институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире.

В то же время Путин сообщил, что рост промышленности в России составил 4,4%, в перерабатывающей отрасли – порядка 8%. При этом, по его словам, уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне 2,3%. «Такого никогда вообще не было», – констатировал он.

Вместе с тем глава государства назвал «тревожным сигналом» высокий уровень инфляции, которая достигла к настоящему времени 9,2-9,3%. «Но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть – именно в реальном за минусом инфляции, и располагаемые доходы населения тоже подросли», – пояснил он.

«Так что в целом ситуация стабильная, повторяю, и надежная. Здесь есть некоторые проблемы, повторяюсь это инфляция, такой разогрев экономики у нас…» – уточнил он.

В этой связи Путин сообщил, что правительство и Центральный банк ставят задачу несколько «приземлить вот эти темпы». «И на следующий год, я думаю, по разным оценкам, должны у нас быть где-то 2-2,5%. Такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели. Это то, к чему мы должны стремиться…» – сказал глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

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