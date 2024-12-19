Путин прокомментировал перспективы YouTube в России

У популярного видеохостинга YouTube не будет проблем в России, если его владелец – компания Google – будет соблюдать российское законодательство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на итоговой пресс-конференции.

По словам главы государства, «торможение» видеохостинга, с одной стороны, связано с антироссийскими санкциями, после введения которых Google перестал обслуживать собственную платформу внутри РФ и таким образом сам создал себя определённые проблемы.

С другой стороны, как подчеркнул Путин, YouTube и компания Google «должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств», в том числе использованием своей поисковой системы, когда пользователь ищет на платформе культуру и музыку, а ему предлагают политическую пропаганду, или «начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее».

«И это всё является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. Контролирующая организация предъявляет претензии. И правильно делает. Поэтому они должны выбрать: или они соблюдают наши законы, и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране – ну тогда там пусть и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами Российской Федерации», – пояснил президент РФ.

«Поэтому, если Google и YouTube, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, то никаких проблем у них не будет», – добавил Путин, обратив внимание, что «свято место пусто не бывает» с учетом конкуренции со стороны отечественных видеоплатформ.

Москва, Анастасия Смирнова

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