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Четверг, 19 декабря 2024, 17:13 мск

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«Мы отошли от края пропасти…» Путин рассказал, от чего уберег Россию

Россию удалось отвести от края пропасти в период 1990- годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на итоговой пресс-конференции.

«Я считают, что не просто уберег (страну)… Я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило до этого и после, вело нас к полной и фактически тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что первого президента РФ Бориса Ельцина на Западе «похлопывали по плечу», когда его политика укладывалась в западную линию. Но как только он поднял голос по Югославии и заявил о недопустимо ударов по Белграду, он оказался под шквалом критики.

В этой связи, как пояснил глава государства, с его стороны было сделано всё для сохранения России как самостоятельного государства.

Москва, Елена Васильева

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Метки / Путин Владимир

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