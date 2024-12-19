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Четверг, 19 декабря 2024, 18:10 мск

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«Россия – это моя семья…» Путин пожелал россиянам больше уделять внимания своим близким

Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году заняла более четырех часов. Финальный вопрос для главы государства звучал так: «Что для вас Россия?»

«Что для меня Россия?.. Это карта напротив, огромная территория. Но это еще и история, культура, обычаи и традиции, вот это всё – Россия. Но самое главное – это люди. Я редко смотрю телевизор, времени нет, в интернете почти не бываю. Но смотрел тут чемпионат по плаванию – красивые мощные люди… Смотрю на детей, добивающихся успехов на Олимпиадах. Я смотрю и радуюсь их успехам, как членам своей семьи. Россия – это моя семья», – сказал Путин.

Закрывая прямую линию, глава государства отметил: «Я, когда встречаюсь с представителями разных конфессий, часто спрашиваю: вам люди чаще всего о чем говорят, о чем сожалеют? Говорят, что слишком мало уделяют внимание детям. В преддверии нового года и Рождества хотел бы пожелать всем больше уделять внимание своим близким, пожелать счастья и благополучия».

Всего на прямую линию с Путиным с 8 по 19 декабря поступило почти 2,5 млн вопросов и обращений.

Москва, Елена Васильева

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