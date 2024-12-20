российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 декабря 2024, 18:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В России объявят Год защитника Отечества

Следующий год будет объявлен в России Годом защитника Отечества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что в 2025-м будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – сказал глава государства, выступая сегодня на Госсовете.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья / Силуанов сдался: Минфин РФ после критики Путина пообещал убрать лимиты из семейной ипотеки / «Россия – это моя семья…» Путин пожелал россиянам больше уделять внимания своим близким / «Мы отошли от края пропасти…» Путин рассказал, от чего уберег Россию / СВО надо было начинать раньше – Путин / Путин прокомментировал перспективы YouTube в России / Путин назвал «безобразием» ограничения по семейной ипотеке: их не должно быть / Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,