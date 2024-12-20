В России объявят Год защитника Отечества

Следующий год будет объявлен в России Годом защитника Отечества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что в 2025-м будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – сказал глава государства, выступая сегодня на Госсовете.

Москва, Светлана Антонова

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