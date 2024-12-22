Путин проводит переговоры «один на один» с премьер-министром Словакии

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Пресс-служба Кремля сообщила, что глава словацкого правительства находится в Москве с рабочим визитом.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры проходят в формате «один на один».

Одна из тем переговоров касается поставок российского газа в условиях прекращения транзита топлива через Украину.

Премьер-министр Словакии последовательно выступает против милитаризации Украины и поддерживает скорейшее завершение конфликта.

Путин несколько раз встречался с Фицо во время предыдущих каденций словацкого премьер-министра, последняя их встреча состоялась в 2016 году.

Москва, Светлана Антонова

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