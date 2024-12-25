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Среда, 25 декабря 2024, 15:06 мск

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Расчеты в национальных валютах в СНГ превысили 85%

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Содружество независимых государств почти полностью перешло на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых в общем объеме превысила 85%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Глава российского государства назвал эту ситуацию очень важной. «Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере: для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые платежные системы и расчетные инструменты», – пояснил он.

При этом Путин обратил внимание, что «быстрыми темпами идут процессы импортозамещения», в результате чего «укрепляется технологический суверенитет наших государств».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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