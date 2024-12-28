IP-телефония в России не запрещена: Минцифры разъяснило антимошеннические ограничения

Решение правительства РФ об ограничениях IP-телефонии для борьбы с мошенниками не означает полный запрет этого вида связи. Как пояснили в Минцифры, такие услуги будут по-прежнему оказываться операторами связи.

«Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию. Документ запрещает использовать определённый тип лицензии для звонков через Интернет, которые могут «выдавать себя» за обычные звонки с городского или мобильного телефона», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время в министерстве уточнили, что мошенники использовали несовершенство регулирования для данной лицензии, поскольку это позволяло подменять номера. Например, злоумышленники при звонке через интернет использовали такие номера, представляясь сотрудниками банка или компании, чтобы получить личные данные гражданина. Теперь такой вид телефонного мошенничества будет ограничен.

В Минцифры заверили, что все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. «У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней», – отметили в министерстве.

Ранее сегодня стало известно, что правительство РФ приняло решение об ограничении использования Интернета для звонков на стационарные и мобильные телефоны. В кабинете министров рассчитывают, что эта мера снизит возможности мошенников, которые использовали эту технологию для подмены телефонных номеров.

Москва, Светлана Антонова

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