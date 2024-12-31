Импортные кофе и пиво подорожают: повышаются пошлины на ряд товаров из недружественных государств

Кабинет министров РФ расширил перечень товаров, поставляемых из недружественных стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами. Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, соответствующее постановление утверждено правительством.

В частности, повышенные пошлины вводятся на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10% по сравнению с действующими 5-20%.

Также повышается пошлина на пиво и сидр (с 0,1 до 1 евро за литр), а также жареный и растворимый кофе (с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно). Ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%, уточняет «Интерфакс».

Кроме того, согласно постановлению, расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года.

«Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран», – прокомментировали решение кабмина в Минэкономразвития.

Москва, Светлана Антонова

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