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Четверг, 9 января 2025, 13:54 мск

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Взрыв петарды с травмирующими последствиями: в Подмосковье предъявили обвинение продавцу пиротехники

В подмосковном Волоколамске арестован 34-летний продавец пиротехнического изделия по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование двух несовершеннолетних (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как уточнили в региональном главке Следственного комитета, речь идет о ЧП, которое произошло 2 января. Обвиняемый, являясь продавцом в магазине «Продукты» в Волоколамском городском округе в нарушении запрета реализации пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, продал двум мальчикам 2013 и 2018 годов рождения пиротехническое изделие «АЛАБАЙ Р-1088».

После этого один из юношей поджег его и отбросил в сторону, однако взрыва пиротехнического изделия не произошло. Потерпевший поднял его, взял в левую руку и повторно попытался поджечь зажигалкой. В результате произошел хлопок, от которого один из несовершеннолетних получил термические ожоги лица, а другой – травматическую ампутацию левой кисти руки.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и магазина, обыск по месту жительства и регистрации обвиняемого. Назначены медицинские и взрывотехническая экспертизы.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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