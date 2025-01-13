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Понедельник, 13 января 2025, 16:35 мск

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В ближайшие годы ЕГЭ не отменят – глава Рособрнадзора

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рекомендует школьникам старших классов спокойно продолжать подготовку к экзаменам – отмены единого госэкзамена в ближайшие годы не планируется.

«Об отмене единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», – пояснил Музаев, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений», – подчеркнул глава Рособрнадзора.

Москва, Светлана Антонова

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