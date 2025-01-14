Военные следователи вскрыли крупные махинации на объектах Балтийского флота

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

Как говорится в сообщении ведомства, в июне 2022 года при исполнении государственного оборонного заказа по ремонту объектов теплового хозяйства, Минобороны России заключены государственные контракты с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на выполнение работ на объектах Балтийского флота в общей сумме более 215 млн рублей. В качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян.

«В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств», – пояснили в ведомстве.

На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна.

Москва, Светлана Антонова

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