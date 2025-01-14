российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 января 2025, 18:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Военные следователи вскрыли крупные махинации на объектах Балтийского флота

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

Как говорится в сообщении ведомства, в июне 2022 года при исполнении государственного оборонного заказа по ремонту объектов теплового хозяйства, Минобороны России заключены государственные контракты с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на выполнение работ на объектах Балтийского флота в общей сумме более 215 млн рублей. В качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян.

«В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств», – пояснили в ведомстве.

На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Татарстане задержали борца с коррупцией / Дело на 27 млн рублей: начальник подразделения ЖКХ Минобороны попалась на крупных махинациях / Взятка в 43 млн рублей: против экс-мэра Сочи возбудили еще одно дело / Громкое дело: суд арестовал катер, мотоциклы и 23 элитных автомобиля экс-замминистра обороны Иванова / Экс-губернатор обвиняется в получении взяток на 250 млн рублей / Министра здравоохранения Владимирской области задержали по делу о коррупции / В Москве арестован экс-губернатор Рязанской области / Дело на миллиард: суд вынес приговор махинаторам с госзакупками для нужд МВД

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,