Путин заверил президента ЦАР в поддержке

Российский лидер Владимир Путин заверил президента Центральноафриканской Республики Фостена Арканжа Туадера, который находится в России с официальным визитом, во всесторонней поддержке.

«Мы готовы при необходимости продолжить оказание и гуманитарной помощи – Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане», – заверил Путин.

Вместе с тем глава российского государства отметил сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. «Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с Вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал он, добавив, что важное значение придается сотрудничеству на международной арене, в том числе на площадке Организации Объединённых Наций.

Президент РФ обратил внимание, что хотя в торгово-экономические связи между РФ и ЦАР пока не велики, но есть «очень хорошая тенденция». «Почти в восемь раз увеличился товарооборот за последний год. Это, в общем, неплохой показатель», – сказал Путин.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube