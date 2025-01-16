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Четверг, 16 января 2025, 21:38 мск

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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Москва, Светлана Антонова

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