Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Москва, Светлана Антонова
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