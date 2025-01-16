Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube