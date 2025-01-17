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Пятница, 17 января 2025, 20:12 мск

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Суд арестовал имущество блогера Лерчек

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

На имущество Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, наложен арест. Такое решение принял Троицкий районный суд Москвы.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, арест будет действовать весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

Чекалина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Уголовное дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Как сообщалось осенью прошлого года, таким образом они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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