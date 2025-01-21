«Весьма плодотворный год»: Путин и лидер КНР провели переговоры по видеосвязи

Минувший год был весьма плодотворным в отношениях Москвы и Пекина. Об этом сказал глава российского государства Владимир Путин сегодня в разговоре в режиме видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав своего коллегу «дорогим другом».

Президент РФ обратил внимание на координацию деятельности и тесное сотрудничество стран на международных площадках и в двусторонних отношениях, которые получили развитие практически во всех сферах, включая экономику.

«По итогам года – несмотря на негативное воздействие извне – удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле. Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, за весь год он составил почти 245 миллиардов. Китайская Народная Республика – наш основной торговый партнёр, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран – торговых контрагентов Китая», – отметил Путин.

По его словам, Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. «Мы удерживаем первое место по объёму экспорта в КНР нефти. Пять лет назад вместе с Вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири», сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, – подчеркнул глава российского государства, добавив, что расширяется также сотрудничество в атомной энергетике.

«В декабре 2024 года подписана «дорожная карта» о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, а это технологии будущего атомной энергетики», – пояснил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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