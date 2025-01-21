Путин получил приглашение в Пекин

Китай пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование в Пекине 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам сегодняшних переговоров лидеров двух стран.

«Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашения принять участие в этих мероприятиях», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

Москва, Светлана Антонова

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