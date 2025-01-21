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Погром в московской электричке ради забавы: возбуждено уголовное дело

В Москве трое участников погрома в электричке стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Как сообщила пресс-служба МВД России, всего полицейские установили шестерых хулиганов, пятеро из которых являются несовершеннолетними.

Речь идет о ЧП на станции Москва-Ярославская, которое произошло несколько дней назад. В электропоезде из Фрязино несколько молодых людей устроили погром: били стекла, отрывали части сидений и выбрасывали их из вагона прямо во время движения поезда. В итоге сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили шестерых нарушителей общественного порядка, пятеро из которых являются несовершеннолетними, а ещё одному исполнился 21 год. Все подростки были опрошены в присутствии своих законных представителей.

Полицейские выяснили, что юноши портили имущество в общественном транспорте ради забавы. Они снимали свои действия на камеру телефона и затем опубликовали эту видеозапись в мессенджере.

В отношении трёх активных участников погрома – двух подростков 2008 и 2010 года рождения, а также 21-летнего молодого человека – возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ. Вместе с тем родителей всех подростков привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

Москва, Светлана Антонова

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