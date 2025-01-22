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Среда, 22 января 2025, 16:37 мск

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В Подмосковье выявлено крупное мошенничество при реализации нацпроекта

В Подмосковье по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как говорится в сообщении надзорного ведомства, ущерб оценивается почти в 47 млн рублей.

Установлено, что в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» между региональным министерством культуры и туризма и коммерческой организацией заключено соглашение о предоставлении из подмосковного бюджета субсидии, в том числе грантов физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

В ходе проверки законности использования предоставленных средств субсидии прокуратурой области выявлен факт хищения компанией денежных средств в размере более 47 млн рублей путем изготовления поддельных документов и внесения недостоверных сведений в отчеты о расходах, направляемых в Министерство, пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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