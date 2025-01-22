Путин оценил доходы бюджета и развитие российской экономики

Прошлый 2024 год стал достаточно успешным для российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин ан совещании по экономическим вопросам. По его словам, ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным, просчитанным и совместным действиям государства, делового сообщества находятся в положительной зоне.

Глава государства обратил внимание увеличение доходов бюджета. «В прошлом году выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа: они прибавили 26 процентов и составили 25,6 триллиона рублей. Это почти на 800 миллиардов рублей больше, чем правительство предполагало осенью. А значит, для государственной казны уже текущего года формируется надёжная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках», – отметил Путин.

Кроме того, как уточнил президент, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 трлн рублей. «Это позволит сохранить объём Фонда национального благосостояния даже притом, что часть его средств была направлена на государственные расходы, на масштабные, системно значимые инвестиционные проекты. Таким образом, мы сберегаем потенциал, возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития», – пояснил глава государства.

«Важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов. В этой связи напомню: бюджет на предстоящую трёхлетку сформирован с учётом возвращения к бюджетному правилу», – подчеркнул Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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