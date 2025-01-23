Путин назвал демографическую проблему главным вызовом для России

Демографическая проблема является главным вызовом для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

«Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего с учётом демографических вызовов, прежде всего с учётом именно этого обстоятельства – самого основного и главного для нашей страны сегодня», – сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что «нужно и дальше концентрировать особые усилия на распространении лучших практик поддержки материнства и детства, улучшения качества социальной сферы, её настройки на интересы семьи».

«В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений», – пояснил президент.

Москва, Светлана Антонова

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