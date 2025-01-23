Тенденция к росту: почти половина преступлений в Москве связана с информационно-коммуникационными технологиями

Преступления, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, составили в Москве почти половину от общего числа уголовно наказуемых деяний и продолжают тенденцию к росту. Об этом сообщил начальник столичного ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Одним из безусловных приоритетов деятельности подразделений столичной полиции в 2024 году стала борьба с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые все еще продолжают сохранять тенденцию к росту. Их количество составило практически половину от всех уголовно наказуемых деяний, при этом удалось раскрыть почти 18 тысяч подобных преступлений, установить 8120 лиц их совершивших», – доложил он.

В то же время Баранов сообщил, что работа столичных полицейских позволила добиться сохранения тенденции к снижению преступности в столице России. Количество разбойных нападений сократилось на 27,8%, грабежей – на 21,7%, краж – на 15,9%. На 25,1% уменьшилось число краж из квартир. Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 15%.

Вместе с тем было раскрыто 8964 преступления, совершенных ОПГ, установлено 2219 активных участников организованных групп и 2 гражданина, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела было изъято почти 1300 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, пресечено 313 оптовых каналов их поставки. На территории Московского региона выявлено и ликвидировано 19 подпольных нарколабораторий.

С помощью видеокамер столичными полицейскими раскрыто 9215 преступлений, в том числе 42 убийства, 161 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 128 разбойных нападений, 394 грабежа, 4051 кража.

Москва, Светлана Антонова

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