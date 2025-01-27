российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 января 2025, 20:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин обсудил Трампа и украинский конфликт с президентом Бразилии

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Урегулирование украинского конфликта стало одной из тем телефонных переговоров, которые провел сегодня российский лидер Владимир Путин с президентом Бразилии Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора также рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях.

«В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтверждён обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения», – уточнили в Кремле.

Лидеры государств также обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учётом прихода к власти новой американской администрации.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Москва и Вашингтон пока не контактируют – замглавы МИД России / Путин подтвердил готовность к переговорам с Трампом по Украине, но есть проблема с Киевом / Путин удивился московским зарплатам / Путин поручил проверить состояние танкерного флота / Путин назвал демографическую проблему главным вызовом для России / Путин оценил доходы бюджета и развитие российской экономики / Путин поручил проиндексировать пенсии и соцпособия на уровень фактической инфляции / Путин получил приглашение в Пекин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир,