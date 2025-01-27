Путин обсудил Трампа и украинский конфликт с президентом Бразилии

Урегулирование украинского конфликта стало одной из тем телефонных переговоров, которые провел сегодня российский лидер Владимир Путин с президентом Бразилии Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора также рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях.

«В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтверждён обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения», – уточнили в Кремле.

Лидеры государств также обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учётом прихода к власти новой американской администрации.

Москва, Анастасия Смирнова

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