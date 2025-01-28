Блогер Шабутдинов нанес ущерб на 57 млн рублей

В прокуратуру Центрального административного округа Москвы поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова, продававшего образовательные курсы, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ущерб превышает 57 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сегодня Мосгорсуд продлил его арест.

Москва, Светлана Антонова

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