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Вторник, 28 января 2025, 20:22 мск

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«Не дождутся…» Путин остался доволен развитием «АвтоВАЗа»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин удовлетворен развитием завода «АвтоВАЗ», главе государства понравилась новая модель Lada Iskra. При этом российский лидер подчеркнул, что у тех, кто «предрекал ему кончину», ничего не получилось.

«Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину «АвтоВАЗу», но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается. И модели все лучше и лучше», – сказал Путин (цитата по ТАСС) во время общения с работниками автозавода.

Глава государства отметил, что «очень порадовался» тому, что «АвтоВАЗу» «удалось восстановить производство».

Тольятти, Светлана Антонова

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