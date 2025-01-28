Путин потребовал пересадить всех чиновников и госкомпании на отечественные автомобили

Президент РФ Владимир Путин распорядился довести до логического конца процесс пересаживания чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу») в ходе общения с работниками «АвтоВАЗа».

«Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины», – подчеркнул Путин.

Тольятти, Светлана Антонова

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