В Подмосковье чиновник попался на взятках на 5 млн рублей

В подмосковном Серпухове задержан бывший сотрудник администрации городского округа и трое его сообщников, подозреваемые в коррупции. Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый, ранее состоявший в должностях заместителя и советника главы городского округа, систематически получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное принятие от них работ по заключённым контрактам с МБУ «Комбинат благоустройства» и общее покровительство при исполнении контрактов. В общей сумме он получил не менее 5 млн рублей, уточнили в СК.

В рамках расследования уголовного дела задержаны четверо лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений (ч. 3 ст. 291 УК РФ – дача взятки 5 эпизодов, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взятке, ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки, ч. 4 ст. 290 УК РФ – 2 эпизода, ч. 3 ст. 290 УК РФ – 2 эпизода).

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Серпухов, Светлана Антонова

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