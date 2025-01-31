В московском хостеле ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании в Сходненском тупике, где располагался хостел. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар начался ранним утром и распространился на 2 тысячи квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы в общей сложности 360 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки на потолке.

Москва, Светлана Антонова

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