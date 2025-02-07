Мишустин рассказал Путину о рекордном размере ВВП

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отчитался перед главой государства Владимиром Путиным о рекордном номинальном размере валового внутреннего продукта (ВВП). Премьер-министр уточнил, что Росстат также пересчитал в лучшую сторону экономические показатели прошлых лет.

Мишустин доложил Путину, что по итогам 2024 года, согласно оценке статистического ведомства, ВВП России вырос выше ожиданий – на 4,1%. «В декабре причём мы вышли на показатель в 4,5 процента роста. Здесь индекс-дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9 процента. Чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3 процента», – уточнил глава правительства.

По его словам, «в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 триллионов рублей за 2024 год».

Мишустин пояснил, что это произошло, прежде всего, за счёт интенсивного роста обрабатывающей промышленности. «В целом, вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6 процента, что лучше всех предварительных оценок», – сообщил премьер-министр.

Глава правительства также обратил внимание, что Росстат также уточнил данные и за три предыдущих года. «У нас третья оценка была ВВП за 2023 год: там рост на полпроцента, то есть не 3,6 процента, а, соответственно, тоже 4,1 процента роста ВВП… Связано это с тем, что надо было получать годовую отчётность от бизнеса, более полную картину по отраслям экономики, бухгалтерскую отчётность по государственным, бюджетным учреждениям», – пояснил Мишустин.

Москва, Анастасия Смирнова

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