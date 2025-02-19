Минтруд России сообщил об индексации социальных пенсий

С 1 апреля 2025 социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
По данным ведомства, на эти цели будет направлено из федерального бюджета порядка 85 млрд рублей. Проект соответствующего постановления правительства РФ представлен на общественное обсуждение.
В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Выплаты касаются 4,2 млн человек.
Напомним, что социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию.
Москва, Светлана Антонова
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