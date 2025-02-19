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Среда, 19 февраля 2025, 20:30 мск

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Минтруд России сообщил об индексации социальных пенсий

С 1 апреля 2025 социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

По данным ведомства, на эти цели будет направлено из федерального бюджета порядка 85 млрд рублей. Проект соответствующего постановления правительства РФ представлен на общественное обсуждение.

В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Выплаты касаются 4,2 млн человек.

Напомним, что социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию.

Москва, Светлана Антонова

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