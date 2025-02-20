«За всё нужно платить…» Правительство РФ не ждет иностранные компании «с распростертыми объятиями»

В правительстве РФ не ждут «с распростертыми объятиями» возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Как заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, за всё нужно будет заплатить.

«Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение. Промышленность в целом получила огромные возможности для развития (после ухода иностранных брендов), поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться», – цитирует ТАСС заявление министра в кулуарах Форума будущих технологий.

Минпромторге заверяют, что задача поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов не является актуальной, а тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством, продолжится.

В министерстве отмечали, что вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

Москва, Светлана Антонова

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