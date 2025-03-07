Негативный прогноз о ящуре в Европе оправдался

Негативный прогноз Россельхознадзора о распространении ящура в Европе получил подтверждение. Как сообщила пресс-служба ведомства, сегодня министерство сельского хозяйства Венгрии уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура.

«Болезнь зарегистрирована в округе Дьёр-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве», – уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор на основании имеющихся аналитических данных прогнозировал возможные неблагополучные сценарии развития ситуации по особо опасным болезням животных в странах ЕС. «Эпизоотия будет иметь широкое распространение. В настоящее время создана угроза для территории Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов», – такой прогноз Служба публиковала 17 января 2025 года.

Опасения ведомства подтвердились и доказали своевременность принятых мер по запрету с 20 января 2025 года сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзита таких товаров.

В конце января Россельхознадзор подтвердил, что запрет на импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС касается даже ввоза этой продукции гражданами в личных целях.

Москва, Светлана Антонова

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