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Четверг, 13 марта 2025, 19:37 мск

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Путин и Лукашенко подписали несколько важных документов

Фото kremlin.ru

Сегодня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров подписали несколько важных документов, касающихся двустороннего сотрудничества и межгосударственного взаимодействия, в том числе совместное заявление о приоритетных направлениях сотрудничества и проведении согласованной обеими сторонами внешней политики.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств также завизировали протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который предполагает согласованную политику при внешней агрессии и оговаривает условия применения ядерного оружия. Теперь этот документ вступил в силу.

Вместе с тем подписано Соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, в соответствии с которым Стороны намерены совместно бороться с негативной тенденцией политизации сферы международно-правового сотрудничества по уголовным делам и содействовать укреплению общепризнанных норм международного права, касающихся суверенного равенства государств и вытекающих из него иммунитетов должностных лиц государств.

Заключены также договоры о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, по обеспечению равных прав потребителей и обмену информацией в целях развития Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ.

Москва, Анастасия Смирнова

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