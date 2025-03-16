В правительство РФ на согласование направлены два законопроекта об ужесточении ответственности для владельцев собак

В правительство РФ направлены два законопроекта, которые предполагают ужесточение ответственности для владельцев собак. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, в одном из документов прописано ужесточение ответственности за так называемый «самовыгул». «Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт «самовыгула» установлен, но обошелся без последствий для окружающих», – уточнил парламентарий.

«А вот если последствия наступили, и животное на кого-то напало по причине недосмотра владельца, то должна наступить уже более серьезная ответственность. Если из-за безответственности хозяина собака кого-то загрызла как в Бурятии (где погиб мужчина после нападения животного), то ответственность должна быть уже уголовной. До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье «причинение смерти по неосторожности». Это уже поправка в УК», – пояснил Бурматов в своем телеграм-канале.

«Надеюсь на оперативное получение положительных отзывов правительства. Собака – не только друг человека, но и большая ответственность для него. Не уследил – отвечай. На кону жизни других людей», – заключил депутат.

Москва, Светлана Антонова

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