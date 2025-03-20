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Четверг, 20 марта 2025, 19:40 мск

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Россия серьезно относится к ядерным угрозам Макрона

Фото: архив пресс-службы Кремля

Россия серьезно относится к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о распространении французского ядерного оружия в Европе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, «уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу».

«Несмотря на то что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о французском ядерном зонтике над Европой не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью», – подчеркнул Шойгу, слова которого цитирует ТАСС.

Секретарь Совбеза пояснил, что Франция действительно обладает ядерным арсеналом, который, по данным ООН, насчитывает примерно 290 боеголовок. Кроме того, в распоряжении Парижа имеется уникальный элемент ядерной триады в части тактической авиации со сверхзвуковыми крылатыми ракетами в ядерном оснащении.

В то же время, как отметил Шойгу, Макрон прибегает к популистским лозунгам, стремясь извлечь максимум политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза. «Мы видим, что проводимая им внутренняя политика уже привела к череде социально-экономических, политических, парламентских и правительственных кризисов, а рейтинг французского президента внутри страны неуклонно снижается – его действия одобряет лишь 21% участников социальных опросов», – заключил Шойгу.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Франции намерены выпустить для граждан руководство по выживанию – это будет 20-страничная брошюра, в которой будут изложены 63 меры о том, как защитить себя и свои семьи в случае вооруженного конфликта, стихийных бедствий, промышленных аварий или использования ядерного оружия.

Москва, Анастасия Смирнова

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