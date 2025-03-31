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Понедельник, 31 марта 2025, 19:11 мск

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«Агония либеральной демократии»: в МИД России оценили приговор Ле Пен

Обвинительный приговор в отношении лидера французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является «агонией либеральной демократии». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ле Пен приговорена к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Агония либеральной демократии», – констатировала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что Ле Пен вынесен обвинительный приговор по делу о растрате средств Европарламента. Политик получила четыре года лишения свободы, из них два – условно. Суд также запретил ей избираться в органы власти в течение пяти лет.

Ле Пен также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Приговор в части поражения в избирательных правах вступил в силу немедленно.

Москва, Анастасия Смирнова

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