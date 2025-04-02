Мишустин утвердил план дорожного строительства в РФ до 2030 года

Правительством РФ утверждён план дорожного строительства на ближайшие шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Продолжаем развивать надёжную дорожную сеть по всей стране, повышая связанность наших регионов. Формировать бесшовные скоростные пути. Как транспортный маршрут «Россия», который включает магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Строительство ещё одного её участка длиной почти 300 км – до Екатеринбурга, а затем до Тюмени вошло в этот новый план», – уточнил Мишустин.

По его словам, до 2030 года должно быть приведено в нормативное состояние не менее 85% автомобильных трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций и не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог.

«Свыше 3,5 тысячи км планируется построить и реконструировать, а также завершить строительство не менее 50 обходов населённых пунктов. Продолжится также обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены», – пояснил глава правительства РФ.

Предполагается, что в ближайшие шесть лет из федерального бюджета на эти цели предполагается направить свыше 9 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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