Путин распорядился создать Национальный центр спортивной медицины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», – говорится в указе главы государства.

Москва, Елена Володина

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