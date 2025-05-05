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Понедельник, 5 мая 2025, 18:14 мск

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Путин распорядился создать Национальный центр спортивной медицины

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», – говорится в указе главы государства.

Москва, Елена Володина

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