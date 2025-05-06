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Вторник, 6 мая 2025, 17:43 мск

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Путин проведет двусторонние встречи с главами нескольких государств

Глава российского государства Владимир Путин 10 мая проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Буркина-Фасо, Зимбабве, Лаоса, Палестины, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«10 мая у президента запланировано шесть двусторонних встреч <...>. Сначала это будет встреча с президентом Лаоса [Тхонглун] Сисулитом, затем с президентом Республики Зимбабве [Эммерсоном] Мнангагва, затем с президентом Палестины Махмудом Аббасом», – уточнил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС

Ушаков также добавил, что далее у Путина запланирована встреча с президентом Буркина Фасо Ибрагимом Траоре. «После этого наш президент примет вначале президента Абхазии – встретится с президентом Бадрой Гунбой. Это уже будет второй с начала года очный контакт двух руководителей. И затем президент встретится с Аланом Гоглоевым, президентом Южной Осетии», – отметил помощник российского лидера.

Вместе с тем президент РФ проведет несколько встреч 9 мая, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Москва, Елена Володина

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Метки / Путин Владимир

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