Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля

Глава российского государства Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры государств обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы. При этом президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

«Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником», – отметили пресс-служба российского лидера.

В ходе беседы были также рассмотрены различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений, добавили в Кремле.

Москва, Елена Володина

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